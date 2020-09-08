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Су-27 перехватил разведчиков США и Швеции над Балтикой

17:12
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Российский истребитель действовал по международным правилам

Американский и шведский самолеты-разведчики пытались 8 сентября приблизиться к российской границе над Балтикой. ПВО Балтфлота подняли на перехват истребитель Су-27, который проводил незваных гостей.
Су-27 перехватил четыре иностранных самолета над Балтикой

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

"Восьмого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - отмечается в сообщении.

Нарушения госграницы России американским и шведским самолетами не допущено. После того, как иностранцы развернулись от российских рубежей, Су-27  благополучно вернулся на аэродром базирования. В Минобороны подчеркнули, что  полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

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