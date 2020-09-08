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Лукашенко отказался уезжать из Белоруссии

17:55
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Белорусский лидер признался, что у него "нет миллиардов"

Александр Лукашенко не намерен покидать Белоруссию. Президент  отметил, что у него нет миллиардов на счетах – но, даже если бы и были, он не уехал бы из страны.
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"Знаете, даже такая фраза прозвучала: "Я не Порошенко, у меня нет миллионов и миллиардов. Но даже если бы были, я бы никогда не покинул Беларусь"", - процитировал белорусского лидера корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий. Журналист рассказал в эфире программы "Время покажет" об интервью президента Белоруссии представителям российских СМИ.

Большое интервью Александр Лукашенко дал главному редактору RT и МИА "Россия сегодня" Маргарите Симоньян, корреспондентам "Первого канала" и "России 1" Антону Верницкому и Евгению Рожкову, также главному редактору радио "Говорит Москва" Роману Бабаяну.

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