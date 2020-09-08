ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко предупредил Россию об опасности мессенджеров

18:23
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Если рухнет Белоруссия, следующей будет Россия

Силы, которые пытаются дестабилизировать обстановку в Белоруссии, активно используют мессенджеры – в частности, Telegram. Блокировать эти каналы не в состоянии даже те, кто эту "паутину" придумал, уверен Александр Лукашенко. Президент Белоруссии предупредил, что эти инструменты представляют опасность и для России.
Лукашенко отказался уезжать из Белоруссии

"Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя", - заявил Лукашенко в интервью представителям российских СМИ.

Президент Белоруссии отметил, что телеграмм-каналы давно начали использовать американцы. В результате, по словам Лукашенко, они сами же и "получили" (белорусский лидер имел в виду беспорядки в американских городах).

По мнению Лукашенко, даже если сегодня "убрать" интернет, телеграмм-каналы будут вещать на Белоруссию из Польши. Россиянам белорусский лидер посоветовал "не расслабляться". Лукашенко подчеркнул в интервью российским журналистам: если сегодня рухнет Белоруссия, следующей будет Россия, передает RT.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.