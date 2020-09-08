Лукашенко предупредил Россию об опасности мессенджеров

Если рухнет Белоруссия, следующей будет Россия

Силы, которые пытаются дестабилизировать обстановку в Белоруссии, активно используют мессенджеры – в частности, Telegram. Блокировать эти каналы не в состоянии даже те, кто эту "паутину" придумал, уверен Александр Лукашенко. Президент Белоруссии предупредил, что эти инструменты представляют опасность и для России.

"Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя", - заявил Лукашенко в интервью представителям российских СМИ.

Президент Белоруссии отметил, что телеграмм-каналы давно начали использовать американцы. В результате, по словам Лукашенко, они сами же и "получили" (белорусский лидер имел в виду беспорядки в американских городах).

По мнению Лукашенко, даже если сегодня "убрать" интернет, телеграмм-каналы будут вещать на Белоруссию из Польши. Россиянам белорусский лидер посоветовал "не расслабляться". Лукашенко подчеркнул в интервью российским журналистам: если сегодня рухнет Белоруссия, следующей будет Россия, передает RT.

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