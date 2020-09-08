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"Супертрамп": в Белом доме объяснили, почему президенту США не нужна маска

19:00
  • вторник
  • 08 сентября 2020

В администрации все под контролем

Защитная маска президенту США не нужна. Дональд Трамп ежедневно сдает тест на коронавирус, сообщил журналистам руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз.
Митинг в поддержку Трампа закончился дракой

Медоуз объяснил представителям СМИ, почему они редко видят американского лидера в медицинской маске. По словам представителя Белого дома, Трампа проверяют на COVID-19 чаще, чем кого-либо в стране.

"Маска, которую вы носите, защищает других, она не для вашей собственной защиты. Он пройдет тест этим утром, я уже прошел этот тест. Ношение маски - это действительно для защиты остальных, не вижу необходимости президенту заниматься этим", - сказал Медоуз.

Тем временем медики в США ожидают резкого роста заражения коронавирусом в стране. По их данным, пик второй волны заболевания COVID-19 придется на период после ноябрьских выборов, передает ТАСС.

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