"Супертрамп": в Белом доме объяснили, почему президенту США не нужна маска

В администрации все под контролем

Защитная маска президенту США не нужна. Дональд Трамп ежедневно сдает тест на коронавирус, сообщил журналистам руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Медоуз объяснил представителям СМИ, почему они редко видят американского лидера в медицинской маске. По словам представителя Белого дома, Трампа проверяют на COVID-19 чаще, чем кого-либо в стране.

"Маска, которую вы носите, защищает других, она не для вашей собственной защиты. Он пройдет тест этим утром, я уже прошел этот тест. Ношение маски - это действительно для защиты остальных, не вижу необходимости президенту заниматься этим", - сказал Медоуз.

Тем временем медики в США ожидают резкого роста заражения коронавирусом в стране. По их данным, пик второй волны заболевания COVID-19 придется на период после ноябрьских выборов, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"