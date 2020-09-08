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Медведев поддержал идею гарантированного дохода россиян

19:26
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Такие модели действуют в нескольких странах

Пандемия коронавируса показала, насколько важна социальная поддержка для сохранения стабильности в обществе. Эпидемиологическая обстановка улучшается – однако помощь гражданам не теряет своей актуальности, подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. На совещании по социальным проектам партии он предложил обсудить с правительством и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.
Медведев рассказал о плюсах самоизоляции

"Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", — пояснил Медведев.

Председатель ЕР признал, что идея нуждается во внимательном анализе с экономической точки зрения. В то же время, Медведев напомнил, что подобные схемы успешно работают в нескольких странах.

Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил установить базовый доход для безработных. Речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы, которая  обеспечит человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации, передает РИА Новости.

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