Путин и Собянин встретились с победителями конкурса "Лидеры России"

Интерес к конкурсу растет

Молодые управленцы, готовые работать на благо страны и её граждан, должны получать возможности карьерного роста на основе справедливых, прозрачных правил. Владимир Путин отметил это на встрече с победителями конкурса "Лидеры России". Третий ежегодный смотр завершился накануне. Интерес к состязаниям стабильно растёт. Так, по словам президента, в этом сезоне, в ответ на многочисленные просьбы медицинских работников, в отдельное конкурсное направление было выделено здравоохранение. Проблемы управления медицинской сферой затронул и мэр Москвы Сергей Собянин. Он также встретился сегодня с лауреатами. Что помогло столице с минимальным ущербом пройти через период пандемии коронавируса?

Тесты и различные состязания суперфинала конкурса "Лидеры России" длились несколько дней. На него из 200 тысяч претендентов были отобраны всего 300 человек. А 106 из них в итоге стали победителями. То есть самыми перспективными управленцами России, перед которыми открылись колоссальные возможности.

"Конкурс проводится три года, как вы знаете. И за этот сравнительно небольшой срок он стал эффективно работающим и, можно сказать, системным механизмом, который помогает на прозрачных, понятных принципах выявлять и поддерживать хороших, лучших управленцев. Открывать им новые возможности для роста", - отметил Путин.

Это и образовательный грант в размере миллиона рублей. Возможность стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва страны, откуда вышли многие губернаторы. А также назначение на высокий пост. Среди тех, кто продвинулся по карьерной лестнице, и врач из Якутии Иван Луцкан. Недавно он возглавил Офтальмологическую больницу в республике. А до победы в конкурсе работал в стационаре, принимавшем больных коронавирусом.

Путин: У вас в Якутии, когда вы боролись с ковидом, там количество коек, аппаратов ИВЛ, аппаратов для подачи кислорода - все было в достаточном количестве?

Луцкан: Да, было все в абсолютно достаточном количестве.

Путин: Скажите пожалуйста, а среди ваших пациентов, которые заболели коронавирусной инфекцией, были такие люди, которые раньше вообще не верили в её существование?

Луцкан: Да, такие были. В основном это были молодые люди. И вот после того, как они попали к нам, они поняли, и в соцсетях они рассказывали об этом, предупреждая своих друзей.

Тема пандемии часто возникала и в рамках лекций, которые для участников конкурса проводили наставники. Среди них члены правительства, губернаторы, сенаторы и главы городов, включая, разумеется, столицу. Она самой первой столкнулась с инфекцией. И принимать решения необходимо было быстро, объяснял участникам конкурса мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва прошла очень серьезный экзамен, сдала их лучше, чем подавляющее число мегаполисов мира. Последнее исследование по экономической системе городов мира во время пандемии – Москва занимает третье место за Сеулом, Шанхаем. Но надо понимать, что Шанхай вообще не болел. Они просто закрыли страну. Мы не могли закрыть страну. Москва серьезным образом готовилась к этому периоду и прошла через него", - заявил Собянин.

На пользу этот период пошел и Александру Самардаку. Он хоть и живет не в Москве, а во Владивостоке, однако за время пандемии мужчина успел хорошо подготовиться к конкурсу, победа в котором помогла ему стать проректором Дальневосточного федерального университета.

- Я родился в маленькой деревне. Прошёл все этапы от ассистента до профессора.

- Извините, а сколько вам лет?

- 41.

- Когда вы успели все оформить?

- Старался. Но это еще не всё. У меня ещё и четверо детей. Причем, двое из них родились три месяца назад в период пандемии. То есть, как раз при подготовке к конкурсу.

Однако в демографическом плане профессору Самардаку есть куда расти, глядя, например, на хрупкую девушку из Пензы, у которой 17 детей. Пять своих. Четыре приемных. А ещё восемь детей-инвалидов её семья взяла под опеку. При этом Мария находит время и на конкурс, и на благотворительность, помогая детям с ограниченными возможностями развиваться и получать профессию.

"Когда я ехала на конкурс "Лидеры России", мой шестой сын мне сказал: мама, не переживай, для нас ты уже победила. Но сейчас, когда я осознаю, что победа в конкурсе – это, прежде всего, колоссальная ответственность. Что всё будет очень сложно. Что всё только начинается", - рассказала Мария Львова-Белова.

"Вот только что вам сын сказал: для нас ты уже победила. Я хочу сказать, что так оно и есть. Устами ребенка, не младенца пускай, глаголет истина. Это так оно и есть на самом деле. Вы уже победили. Но это не единственная и не последняя ваша победа", - сказал Путин.

Причем, эти слова президент адресовал всем победителям конкурса "Лидеры России", пожелав им удачи и покорения новых вершин.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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