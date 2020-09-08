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Собянин рассказал, когда россияне забудут про COVID-19

22:21
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Это произойдет через полтора года, отметил мэр столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что через какие-то полтора года люди забудут о пандемии. После того, как большая часть населения будет вакцинирована, проблема коронавируса уйдет на второй план и на повестке дня окажутся совершенно другие проблемы, передает "ТВ Центр".
Собянин: ограничения при росте случаев COVID-19 должны быть минимальными

Приветствие участникам Московского финансового форума направил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что вопреки прогнозам, спад, вызванный пандемией, в России оказался не таким глубоким, как во многих других странах. Прежде всего, благодаря своевременным решениям президента, действиям правительства и профессиональной работе представителей делового сообщества.

"У российского правительства есть чёткие ориентиры, как двигаться дальше, где важно сосредоточить основные усилия. Президент определил национальные цели развития на ближайшие десять лет. Нам предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Для этого, например, предполагается создание комплексного механизма поддержки крупных инвестпроектов, в том числе на основе соглашений о защите и поощрении капитальных вложений. Правительство и дальше будет помогать развитию малого и среднего бизнеса, поддерживать предпринимательскую инициативу, что важно не только для развития экономики в целом, но и для повышения доходов и уровня жизни людей", - отметил Мишустин.

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