"Я не боюсь": Лукашенко ответил на вопросы российских СМИ

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Александр Лукашенко не исключает досрочных выборов в Белоруссии, но только после проведения реформы конституции. Об этом президент республики заявил во вторник в Минске, отвечая на вопросы российских журналистов. При этом подчеркнул, что не собирается вести переговоры с так называемым координационным советом. По мнению Лукашенко, всё, что сейчас предлагает оппозиция, катастрофа для народа его страны.

Большое интервью белорусского президента российским журналистам было практически полностью посвящено текущей политической ситуации в республике. "Рухнул бы Лукашенко, рухнула бы вся система", - констатировал президент.

"Я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих - подавляющее большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в "утюге", телевизоре и в "холодильнике". Может быть, где-то и надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас и живу. Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы, как Порошенко. Вряд ли, конечно, я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет. Поэтому я не боюсь", - сказал президент Белоруссии.

"Многие уже забыли какой была Белоруссия четверть века назад" - сетует Лукашенко. Что касается так называемого координационного совета - то его президент не считает реальной оппозицией. Все, что предлагают эти люди, по мнению белорусского лидера, катастрофа для страны и ее народа. Речь, в частности, о платных образовании и медицине, а также о разрыве отношений с Россией. В то время как сам Лукашенко настроен на дальнейшую интеграцию в рамках союзного государства. Протесты, по словам белорусского президента, координируются через соцсети из-за рубежа.

"Все это глобализировано и интернационализировано. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом, старшим братом я его называю, Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя. Потому что - а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль. Но эту историю - это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", - отметил Лукашенко.

Сегодня через интернет так называемая оппозиция, вновь призвала людей выйти на несанкционированные акции протеста в поддержку задержанной Марии Колесниковой. Теперь из неё усиленно "лепят" образ едва ли не политзаключенной. Хотя Колесникова с двумя другими членами координационного совета пытались бежать в соседнюю Украину.

Лукашенко: У них документы, всё, было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их. В силу усиления на своей половине за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины - ну, на ходу.

Журналист: Они сами?

Лукашенко: Да. Ну так они там втроем там были, кто ее мог выбросить? Наши пограничники, естественно ее задержали, как положено, я как старый пограничник это говорю, и отправили в отряд пограничный.

Для выяснения всех обстоятельств. Точно также украинские пограничники поступили с Кравцовым и Родненковым, которые успели пересечь границу. Киев, однако, тут же заявил: претензий к ним не имеет. Мол, оппозиционеров выдворили из Белоруссии. Сделать то же самое с Колесниковой не получилось, потому что она порвала свой паспорт. Впрочем, прежде чем делать столь громкие заявления, хорошо было бы послушать самого Ивана Кравцова.

"Я принял решение покинуть территорию страны. И сейчас мы, в том числе Колесникова, будем пересекать границу республики Беларусь и покинем ее на некоторое время", - отметил он.

Никто никого ни к чему не принуждает. Призывать людей нарушать закон, находясь в другой стране, уже своего рода тренд белорусской оппозиции. Находящаяся в Литве Светлана Тихановская во вторник выступила перед депутатами ПАСЕ. Европейские парламентарии внимательно выслушали призывы экс-кандидата - домохозяйки ввести санкции против белорусского президента.

"Необходимо, чтобы на этот режим, на этого человека, отчаянно цепляющегося за власть, было оказано международное давление. Нужно ввести санкции против людей, которые отдают и исполняют преступные приказы. Ни одна международная организация не признала итогов выборов. Белорусский народ отказался признавать этот обман. Это значит, что господин Лукашенко не является легитимным президентом", - сказала Тихановская.

Диалог власти и общества должен проходить исключительно в правовом поле, в очередной раз отметил Александр Лукашенко. Грядет масштабное обсуждение конституционной реформы. После которой белорусский лидер не исключил проведения досрочных президентских выборов.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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