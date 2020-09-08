Человечество предупредили о новой пандемии

Расходы на здравоохранение в мире вырастут на 1,3 триллиона долларов в год

Миру грозит новая глобальная пандемия. Ожирение, по выводам экспертов ООН, оказалось более серьезной проблемой, чем голод.

Пандемия коронавируса лишила доходов людей по всему миру. Теперь они вынуждены экономить на еде – и выбирают вредные продукты, в частности, фастфуд. По подсчетам ООН, к концу этого года с голодом столкнутся более 130 миллионов человек. Однако ожирение из-за вредной еды станет еще более серьезной проблемой, считают специалисты.

Уже сейчас количество людей с лишним весом в разы превосходит число голодающих, особенно это заметно по развитым странам. По информации ООН, три миллиарда человек по всему миру не могут себе позволить здоровое питание. А это создает предпосылки для развития ожирения, которое приобретает масштаб новой пандемии.

На сегодняшний день от лишнего веса или ожирения страдают две трети британцев. Каждая седьмая смерть в стране вызвана нездоровым питанием: люди с лишним весом более склонны к диабету, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. Эксперты предупреждают: в следующем десятилетии из-за лишнего веса и вызванных им проблем со здоровьем расходы на здравоохранение в мире вырастут на 1,3 триллиона долларов в год, передает РИА Новости.

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