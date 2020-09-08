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Человечество предупредили о новой пандемии

20:13
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Расходы на здравоохранение в мире вырастут на 1,3 триллиона долларов в год

Миру грозит новая глобальная пандемия. Ожирение, по выводам экспертов ООН, оказалось более серьезной проблемой, чем голод.
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Пандемия коронавируса лишила доходов людей по всему миру. Теперь они вынуждены экономить на еде – и выбирают вредные продукты, в частности, фастфуд. По подсчетам ООН, к концу этого года с голодом столкнутся более 130 миллионов человек. Однако ожирение из-за вредной еды станет еще более серьезной проблемой, считают специалисты.

Уже сейчас количество людей с лишним весом в разы превосходит число голодающих, особенно это заметно по развитым странам. По информации ООН, три миллиарда человек по всему миру не могут себе позволить здоровое питание. А это создает предпосылки для развития ожирения, которое приобретает масштаб новой пандемии.

На сегодняшний день от лишнего веса или ожирения страдают две трети британцев. Каждая седьмая смерть в стране вызвана нездоровым питанием: люди с лишним весом более склонны к диабету, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. Эксперты предупреждают: в следующем десятилетии из-за лишнего веса и вызванных им проблем со здоровьем расходы на здравоохранение в мире вырастут на 1,3 триллиона долларов в год, передает РИА Новости.

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