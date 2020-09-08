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Популярный пляжный курорт открылся для российских туристов

20:46
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Ожидается разрешение российской стороны

Болгария готова принять туристов из России на своих курортах. Консульство и визовые центры начнут выдавать визы, как только российские власти разрешат возобновить авиасообщение, сообщила министр туризма Болгарии Марияна Николова.
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По словам министра, авиавласти страны ожидают только разрешения российских коллег. А болгарские органы здравоохранения приняли все необходимые меры, чтобы туристы могли провести отпуск "без риска заражения коронавирусом".

"Мы намерены возобновить турпоток из России, я верю, что это произойдет максимально скоро. В июне Болгария открыла границы для туристов из почти всех европейских государств, не требуя обязательного ПЦР-теста или соблюдения карантина", — заявила Николова на международной туристической выставке "Отдых-2020".

По данным министра, в прошлом году Болгарию посетили рекордные 9,3 миллиона иностранных туристов, в том числе 450 тысяч россиян. Чтобы привлечь больше туристов из России, в этом году запланирован болгаро-российский форум. Участники рассмотрят перспективы оздоровительного туризма после пандемии коронавируса, передает "Интерфакс".

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