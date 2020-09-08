"Детское Евровидение" решили провести в режиме телемоста

Конкурс пройдет на 13-ти одинаковых площадках

Организаторы международного песенного конкурса "Детское Евровидение" решили максимально обезопасить юных артистов в условиях пандемии коронавируса. Состязание пройдет в режиме телемоста, сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого, которая занимается отбором российских участников.

"Мы рады, что "Детское Евровидение-2020" состоится. У каждого из участников будет равный шанс, чтобы показать свой талант и побороться за победу, а семьи со всего мира смогут проголосовать за понравившиеся песни онлайн", - цитирует пресс-служба продюсера Игоря Крутого.

18-й международный конкурс песни "Детское Евровидение" пройдет 29 ноября. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране. При этом на всех тринадцати площадках будут использованы аналогичная планировка сцены и техническое оснащение.

Прямую трансляцию финала для российских зрителей начнет в 18:00 телеканал "Карусель". Выступят юные музыканты из России, Армении, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии, передает ТАСС.

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