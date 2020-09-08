В ФРГ заявили об интересах США в ситуации с "Северным потоком - 2"

Вашингтон хочет, чтобы Берлин покупал американский газ

В Германии считают, что в ситуации вокруг проекта "Северный поток - 2" США руководствуются собственными экономическими интересами. Об этом заявила во вторник премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания, где идёт строительство трубопровода, передает "ТВ Центр".

По словам Мануэлы Шлезвиг, Вашингтон хочет, чтобы Берлин покупал американский газ, а не российский. При этом отказ от строительства газопровода, как считает Шлезвиг, будет болезненным не только для Москвы, но и для Берлина.

США с самого начала призывают Германию прекратить сотрудничество с Россией в рамках проекта "Северный поток - 2". И эти требования усилились после новости о том, что Алексей Навальный, который сейчас находится на лечении в этой европейской стране, был якобы отравлен боевым веществом.

Ранее власти Германии неоднократно обещали продолжать строительство, однако сегодня на закрытом совещании правящей фракции ХДС/ХСС Ангела Меркель заявила, что решение по "Северному потоку-2" пока не принято.

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