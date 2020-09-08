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40-летняя жительница Подмосковья родила 14-го ребенка

21:36
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Глава семейства путается в датах рождения детей

Торжественную встречу нового члена семьи организовали жительнице Подмосковья Елене муж Андрей и 13 ее детей. Четырнадцатой родилась здоровая девочка, сообщает Telegram-канал Mash.
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Глава семейства утверждает, что может – даже повернувшись спиной, на слух – определить, кто из детей к нему обращается. Но вот с датами рождения проблема.

"Трудно назвать год быстро, нужно напрягаться, вспоминать, кто и когда родился", — признается Андрей.

У родителей Елены было девять своих детей и семь приемных. Теперь у многодетных дедушки и бабушки 43 внука.

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