Ефремов нашел общий язык с начальником СИЗО

Артист прочитает сотрудникам изолятора новую пьесу Охлобыстина

Михаил Ефремов нашел общий язык с руководством СИЗО №5, куда артиста отправили после оглашения приговора. Осужденный на 8 лет колонии актер договорился с начальником изолятора о выступлении перед сотрудниками, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

"Ефремов уже встретился с начальником СИЗО-5, они нашли общий язык. Они договорились, что Ефремов прочитает для хозотряда и сотрудников СИЗО пьесу "Пар", которая была написана Охлобыстиным для артиста", - цитирует Литвинович агентство РИА Новости.

По словам правозащитницы, Ефремов чувствует себя нормально, он ожидал худшего. Врачи взяли у актера анализы и поместили в карантинную камеру. В соседях у Ефремова двое - гражданин России и Белоруссии, как заметил артист – "хорошие люди".

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