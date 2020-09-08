Раскрыта тема выступления Путина на генассамблее ООН

Президент возглавит российскую делегацию

Вызов, который бросила всему миру пандемия коронавируса – это основная тема выступления президента России на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин заострит внимание и на тех "болячках", которые пандемия обострила.

"О чем сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила", - сказал Песков журналистам.

Тем временем на интернет-портале правовой информации появилось распоряжение, утверждающее состав российской делегации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Возглавит ее президент Российской Федерации Владимир Путин, в составе также глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и министр иностранных дел Сергей Лавров.

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