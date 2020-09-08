Актер Юрий Назаров попал в реанимацию с коронавирусом

Дочь уверена, что все будет хорошо

Народный артист России Юрий Назаров попал в реанимацию. Актера госпитализировали с COVID-19. По словам его дочери Татьяны, Назаров в тяжелом состоянии. В то же время, она уверена, что врачи все держат под контролем.

"Он в реанимации, но это все некритично. Потому что он не на ИВЛ...", — рассказала Татьяна телеканалу РЕН ТВ. Дочь надеется, что с 83-летним актером все будет хорошо.

За плечами Назарова более сотни ролей в кино. Это "Андрей Рублев" и "Земля Санникова", "Адъютант его превосходительства", "Маленькая Вера" и многие другие.

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