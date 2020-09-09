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"Адвокат спасал или закапывал Ефремова?" Эксперт назвал ошибку защиты актера

09:15
  • среда
  • 09 сентября 2020

Михаил Делягин считает, что в суде не было представлено важное видео о ДТП

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили итоги суда над актером Михаилом Ефремовым. В какой мере известность актёра сказалась на восприятии процесса в общественном мнении? Чем мотивировалась позиция тех, кто призывал проявить к Ефремову снисхождение, и тех, кто требовал максимально строгого наказания? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Была единственная вещь, которая могла помочь Ефремову. Мы все видели момент ДТП, было видео Ефремова уже после ДТП, но мы не видели главного эпизода – как Ефремов вываливается из машины с водительского места. Любой адвокат должен был затребовать это видео у суда в качестве доказательства. Эльман Пашаев такого требования не предъявил, насколько я понимаю. Он своего клиента спасал или закапывал?" - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

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