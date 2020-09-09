Прямой линии с Путиным в этом году не будет

Россияне смогут задать вопрос президенту в ходе декабрьской пресс-конференции

Президент России Владимир Путин не будет проводить в 2020 году прямую линию.

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На фоне пандемии коронавируса Путин "проводит прямую линию уже последние несколько месяцев", поэтому ее традиционный формат в этом году излишен, объяснил спикер Кремля.

"Мы попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре", - добавил Песков.

В последний раз Путин общался с россиянами в формате прямо линии в июне 2019 года. Она продлилась более четырех часов.

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