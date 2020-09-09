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НОВОСТИ

Что не так с выпущенной по России эстонской ракетой?

08:53
  • среда
  • 09 сентября 2020

Ее не могут "найти" уже два года

Ищут военные, ищет полиция. Ищут ракету, которую Эстония выпустила в сторону российской границы.

8 сентября тревожные заголовки побежали по страницам информационных сайтов: "Выпущенная в Эстонии по России ракета пропала. Это подтвердилось". Кроме того, интернет цитировал портал Avia.pro, который опубликовал эту информацию, сопроводив ее тревожным комментарием. 

"Истребитель НАТО, находившийся в воздушном пространстве Эстонии, случайно выпустил в сторону российской границы ракету, что едва не привело к войне между Россией и альянсом", - говорилось в сообщении.

Был процитирован и некий неназванный специалист, заявивший кому-то, что "в НАТО уже в первые минуты осознали, что такая оплошность вполне могла бы позволить России нанести удар по Эстонии". Неужели война?!

Есть еще один авторитетный источник, заслуживающий внимания, Shraibikus news, процитировал начальника штаба ВВС Эстонии полковника Рийво Валге.

"Траектория полета снаряда, его местоположение и состояние сейчас уточняются", - заявил он.

Здесь остановимся и разберемся. Благо найти источники информации в интернете не столь сложно. Этой новости исполнилось два года – инцидент имел место в 2018 году. Именно к этому времени и относится информация о ракете класса "воздух-воздух", которую выпустил испанский истребитель Eurofighter над территорией Эстонии, а также комментарий полковника Валге.

Если верить сегодняшним источникам, ракета, выпущенная два года назад, так и летит в сторону российской границы. А что такого? Учитывая эстонскую обстоятельность и неторопливость, может быть граница давно пересечена.

Здесь стоит просто вспомнить комментарий главы оборонного комитета Совета Федерации Виктора Бондарева, ранее возглавлявшего российские ВКС, от того же 2018 года.

"Если бы ракета пришла на нашу территорию, то комплекс С-400 ее бы захватил и ликвидировал. "Панцирь" ее тоже возьмет, если она находится в зоне его поражения", - объяснил Бондарев.

Тогда же была обнародована информация о том, что у ракеты был активирован режим самоуничтожения. Но вероятно она просто упала в 40 километрах от города Тарту.

Не совсем понятно, кому нужна такая горячая новость двухлетней давности. В действительности все не так, как на самом деле.

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