В России резко сократилось число банковских карт

На то есть веские причины

Во втором квартале 2020 года число депозитных и кредитных карт в России сократилось на 4,5 миллиона штук. В использовании сейчас находится 190,4 миллиона карт.

Как пишет РИА Новости, последний раз такое резкое снижение произошло в кризисном 2015 году, когда число карт упало на четыре миллиона единиц.

По мнению экспертов, нынешнее падение числа банковских карт связано с ограничительными мерами на фоне пандемии COVID-19. Речь идет, в частности, об ужесточении правил выдачи банками кредитных карт и сокращении программ лояльности.

Еще одна причина заключается в насыщении рынка картами. Обычно у каждого работающего россиянине есть две, а то и три банковские карты. Далеко не все из них активно используются.

"Люди все чаще понимают, что иметь бесчисленное количество разных карт в бумажнике бессмысленно, да и не выгодно, поскольку может взиматься комиссия за обслуживание по каждой карте", - сказал аналитик финансовой группы БКС Егор Дахтлер.

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