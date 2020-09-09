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Эксперт научил, как сократить количество звонков от мошенников

08:28
  • среда
  • 09 сентября 2020

Злоумышленники часто представляются сотрудниками банков

Если номер телефона попал в базу данных мошенников, то можно ожидать регулярных звонков из "банков", рекламы товаров и другой "полезной" информации. Специалист по информационной безопасности Алексей Раевский рассказал, как можно сократить количество ненужных звонков.
Эксперт объяснила, кто и зачем звонит и молчит в трубку

Способов полностью избавиться от надоедливой проблемы нет, однако можно значительно снизить объемы нежелательного общения. Раевский рассказал, что номер телефона попадает в руки мошенников из-за утечек информации в банках. Можно завести вторую сим-карту: с одной будет происходить общение с банками, а с другой – личные звонки. Однако и это не является полноценным решением проблемы.

Эксперт подчеркнул, что активнее всего мошенники надоедают доверчивым людям. Один из вариантов – попробовать убедить звонящих в том, что абонент не является легкой добычей. "Надо очень внимательно относиться к тому, кто и зачем звонит. Если мошенники поймут, что на другом конце телефона от них находится человек понимающий, то они могут перестать звонить", - сказал Раевский.

Он добавил, что ни при каких условиях нельзя называть три цифры с оборота карты, а также коды подтверждения операций из СМС. Эти данные никогда не спросит настоящий работник банка, они нужны только мошенникам, передает Радио Sputnik.

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