Эксперт научил, как сократить количество звонков от мошенников

Злоумышленники часто представляются сотрудниками банков

Если номер телефона попал в базу данных мошенников, то можно ожидать регулярных звонков из "банков", рекламы товаров и другой "полезной" информации. Специалист по информационной безопасности Алексей Раевский рассказал, как можно сократить количество ненужных звонков.

Способов полностью избавиться от надоедливой проблемы нет, однако можно значительно снизить объемы нежелательного общения. Раевский рассказал, что номер телефона попадает в руки мошенников из-за утечек информации в банках. Можно завести вторую сим-карту: с одной будет происходить общение с банками, а с другой – личные звонки. Однако и это не является полноценным решением проблемы.

Эксперт подчеркнул, что активнее всего мошенники надоедают доверчивым людям. Один из вариантов – попробовать убедить звонящих в том, что абонент не является легкой добычей. "Надо очень внимательно относиться к тому, кто и зачем звонит. Если мошенники поймут, что на другом конце телефона от них находится человек понимающий, то они могут перестать звонить", - сказал Раевский.

Он добавил, что ни при каких условиях нельзя называть три цифры с оборота карты, а также коды подтверждения операций из СМС. Эти данные никогда не спросит настоящий работник банка, они нужны только мошенникам, передает Радио Sputnik.

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