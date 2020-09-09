Российский Су-27 перехватил разведчиков США и Швеции над Балтикой

Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами

Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват самолётов-разведчиков ВВС США и Швеции над Балтийским морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.

Оба иностранных борта после того, как наш экипаж визуально определил их принадлежность, развернулись и удалились от госграницы. Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

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