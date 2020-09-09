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Группу российских детей доставили спецрейсом из Сирии

08:59
  • среда
  • 09 сентября 2020

Двое подростков парализованы

Ещё одну группу российских детей доставили спецрейсом из Сирии. Борт, который приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, доставил 15 мальчиков и девочек.

Дети находились в неподконтрольных Дамаску лагерях беженцев Аль-Холь и Рож. В их числе те, кому требуется срочное лечение из-за серьёзных ранений после бомбёжек. Ещё двое 17-летних подростков парализованы. Время на лечение в Сирии было упущено, но врачи в столичных клиниках постараются сделать всё возможное. Детей ждут родственники из 4 регионов, в том числе Кабардино-Балкарии и Дагестана, передает "ТВ Центр".

"Сейчас дети поехали в санаторий. Через некоторое время можно будет уже встретиться с родственниками и отправиться домой. Также мы рады, что удалось передать список курдской стороне еще на 70 человек, сейчас достигнута договоренность, что будет осуществлен розыск этих детей", - заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

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