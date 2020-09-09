В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка

После сильных дождей уровень Амура поднялся почти на пять метров

В Хабаровске после сильных дождей уровень Амура поднялся почти на 5 метров. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Бригады энергетиков и коммунальщиков несут дежурство в круглосуточном режиме, передает "ТВ Центр".

В окрестностях краевого центра подтоплены более тысячи придомовых и дачных участков, повреждены 11 дорог. Там круглосуточно дежурят спасатели. Между тем, циклон с Тихого океана несёт новые ливни. В ближайшие дни уровень воды в реках может ещё подняться.

В Приморье ликвидируют последствия разрушительного тайфуна "Хайшень". Этой ночью ремонтные бригады полностью восстановили электроснабжение в 20 населённых пунктах. В разгар непогоды без света остались более 7 тысяч человек. Режим ЧС действует в 5 районах. Тропический шторм за сутки обрушил на край почти полторы месячных нормы осадков. В некоторых сёлах спасатели организовали лодочную переправу. В Уссурийске установлены насосные станции для откачки воды с улиц.

От мощных ливней страдает и юг России. В Краснодаре коммунальные службы приводят в порядок затопленные улицы. Водой повреждены автомобили, здания. Ливнёвки не справлялись с потоками. В огромное озеро превратилась и парковка аэропорта.

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