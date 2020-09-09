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В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка

08:55
  • среда
  • 09 сентября 2020

После сильных дождей уровень Амура поднялся почти на пять метров

В Хабаровске после сильных дождей уровень Амура поднялся почти на 5 метров. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Бригады энергетиков и коммунальщиков несут дежурство  в круглосуточном режиме, передает "ТВ Центр".

В окрестностях краевого центра подтоплены более тысячи придомовых и дачных участков, повреждены 11 дорог. Там круглосуточно дежурят спасатели. Между тем, циклон с Тихого океана несёт новые ливни.  В ближайшие дни уровень воды в реках может ещё подняться.

В Приморье ликвидируют последствия  разрушительного тайфуна "Хайшень". Этой ночью ремонтные бригады полностью восстановили электроснабжение в 20 населённых пунктах. В разгар непогоды без света остались более 7 тысяч человек.  Режим ЧС действует в 5 районах.  Тропический шторм за сутки обрушил на край почти полторы месячных нормы осадков. В некоторых сёлах спасатели организовали  лодочную переправу. В Уссурийске установлены   насосные станции для откачки воды  с улиц.

От мощных  ливней страдает и юг России. В Краснодаре коммунальные службы приводят в порядок затопленные улицы. Водой повреждены автомобили, здания. Ливнёвки не справлялись с потоками. В огромное озеро превратилась и парковка аэропорта.

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