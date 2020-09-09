Россияне признались, как воспринимают отношения с Белоруссией

Респонденты ответили на вопрос о взаимоотношениях двух стран

Отношения между Россией и Белоруссией россияне в большинстве случаев оценивают нейтрально или положительно, показал опрос ВЦИОМ. 23% опрошенных считают дружественной сложившуюся модель взаимоотношений, 20% - хорошей или нормальной, 16% - прохладной, 11% - напряженной, 1% - враждебной. 9% респондентов воздержались от ответа.

При этом 49% участников опроса заявили, что за последний год отношения между странами не изменились, 32% уверены, что они стали хуже, 8% считают, что взаимоотношения улучшились, а 11% не смогли дать ответ на вопрос.

Опрос ВЦИОМ был проведен 20 августа 2020 года среди 1,6 тысячи жителей России в возрасте от 18 лет и старше посредством телефонного интервью. Возможность ошибки для данной выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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