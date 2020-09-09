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Корчевников поведал о чуде, которое произошло в разгар пандемии

08:48
  • среда
  • 09 сентября 2020

Он подтвердил свои слова фотографиями

38-летний телеведущий Борис Корчевников рассказал, как стал свидетелем чуда в храме московской больницы.  
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"Это чудо. В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы. На стекле. Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нем проявился", - написал шоумен в Instagram, добавив, что на иконе изображена Богородица, которая снимает с креста Иисуса Христа. 

По словам Корчевникова, это событие случилось в разгар пандемии. Для него оно стало подтверждением того, что высшие силы не оставляют людей даже в самые страшные времена. 

Недавно СМИ писали о том, что шоумен теряет слух. Зрительница, которая побывала на съемках его программы, утверждает, будто Корчевников почти ничего не слышит. Напомним, что в 2015 году телезвезде удалили доброкачественную опухоль, которая затронула слуховой нерв.

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