Лоза резко высказался насчет Ефремова и его приговора

Музыкант ответил всем, кто считает актера невиновным

Композитор Юрий Лоза прокомментировал приговор Михаилу Ефремову, который ближайшие 8 лет проведет в колонии из-за смертельного ДТП в центре Москвы. Музыкант уверен, что на этом история не окончена, и мы еще не раз услышим о злоключениях актера.

"Восемь лет — та цифра, выше которой обжаловать нельзя. Полагаю, это предварительный вердикт, который, возможно, пересмотрят. Цирк не закончен, он будет продолжаться. Начнутся апелляции, домашний арест, больница и прочее", - считает Лоза.

Он подчеркнул, что у актера слишком много поклонников, которые даже в сложившейся ситуации считают Ефремова невиновным и обвиняют в аварии других людей. Лоза отметил, что заступники артиста не заботятся о справедливости для пострадавшей семьи, чей кормилец погиб в ДТП, передает "Вечерняя Москва".

"Его считают великим актером, чувства и интересы семьи погибшего из-за Ефремова для этих людей не в счет, нравственность у них не играет роли", - резюмировал композитор.

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