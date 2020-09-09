ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы признаки, говорящие о скорой "смерти" телефона

09:31
  • среда
  • 09 сентября 2020

Важно вовремя заметить проблему

Определить, что смартфон доживает последние дни, можно по нескольким признакам, рассказала эксперт Ольга Тимофеева. В первую очередь о приближающейся "смерти" гаджета говорит сильный нагрев в стадии покоя или вздувшаяся батарея. В подобных случаях нужно сразу отнести телефон в сервис или купить новый, поскольку аккумулятор может воспламениться.

Эксперт научил, как сократить количество звонков от мошенников
Смартфоны научатся менять цвет

"Среди неисправностей, которые говорят о старости устройства, — полосы на экране или долгая загрузка приложений. В последнем случае ремонт возможен: в сервисе сбросят настройки до заводских и попробуют загрузить приложения вновь", - рассказала Тимофеева.

По ее словам, способ избавиться от полос на экране есть – нужно поменять стекло. Однако в некоторых случаях это может стоить даже дороже, чем покупка нового гаджета, передает агентство "Прайм".

Еще признаками износа устройства могут быть внезапные перезагрузки без причины, отказ сенсора и необходимость заряжать телефон несколько раз в день.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ремонт телефона
Ремонт телефона
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.