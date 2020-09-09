Названы признаки, говорящие о скорой "смерти" телефона

Важно вовремя заметить проблему

Определить, что смартфон доживает последние дни, можно по нескольким признакам, рассказала эксперт Ольга Тимофеева. В первую очередь о приближающейся "смерти" гаджета говорит сильный нагрев в стадии покоя или вздувшаяся батарея. В подобных случаях нужно сразу отнести телефон в сервис или купить новый, поскольку аккумулятор может воспламениться.

"Среди неисправностей, которые говорят о старости устройства, — полосы на экране или долгая загрузка приложений. В последнем случае ремонт возможен: в сервисе сбросят настройки до заводских и попробуют загрузить приложения вновь", - рассказала Тимофеева.

По ее словам, способ избавиться от полос на экране есть – нужно поменять стекло. Однако в некоторых случаях это может стоить даже дороже, чем покупка нового гаджета, передает агентство "Прайм".

Еще признаками износа устройства могут быть внезапные перезагрузки без причины, отказ сенсора и необходимость заряжать телефон несколько раз в день.

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