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Минтруд продлит выплаты для соцработников в пандемию

09:26
  • среда
  • 09 сентября 2020

Дополнительно будут выделены почти 2 миллиарда рублей

Выплаты за работу в период коронавирусной пандемии для работников социальных учреждений планируют продлить до 15 октября.
Соцработникам выплатили 9 миллиардов за труд во время пандемии

Речь идет, в частности, о сотрудниках интернатов для пожилых людей и инвалидов. Соответствующий проект постановления разработало министерство труда и социальной защиты России.   

Сумма выплат увеличится почти на два миллиарда рублей, передает ТАСС. Общая сумма выплат превысит 15 миллиардов рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 5 миллиардов рублей на выплаты участникам борьбы с COVID-19.

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