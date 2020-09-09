Минтруд продлит выплаты для соцработников в пандемию

Дополнительно будут выделены почти 2 миллиарда рублей
Выплаты за работу в период коронавирусной пандемии для работников социальных учреждений планируют продлить до 15 октября.
Речь идет, в частности, о сотрудниках интернатов для пожилых людей и инвалидов. Соответствующий проект постановления разработало министерство труда и социальной защиты России.
Сумма выплат увеличится почти на два миллиарда рублей, передает ТАСС. Общая сумма выплат превысит 15 миллиардов рублей.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 5 миллиардов рублей на выплаты участникам борьбы с COVID-19.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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