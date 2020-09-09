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Чак Норрис записал видео для жителей российского города

09:31
  • среда
  • 09 сентября 2020

Он призвал горожан не мусорить

Американский актер Чак Норрис поздравил жителей Якутска, которые 13 сентября отмечают 388 лет со дня основания города. 
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В Сети появилось видео, на котором Чак Норрис поздравляет обитателей Якутска с наступающим Днем Города. 

"Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь чистоту природы", - сказал 80-летний актер, пожелав горожанам всего наилучшего. 

"Сибирь. Реалии" сообщает, что Чак Норрис записал видео по просьбе якутского бизнесмена Арсена Томского. Голливудский актер согласился, поскольку участвует в проекте Cameo, где звезды за деньги выкладывают поздравления для простых граждан.  

"Мусор собирает и разделяет себя сам, когда Чак Норрис о нем думает", - пошутил Томский в Instagram. 

На счету Чака Норриса свыше 120 фильмов, в том числе "Путь дракона", "Одинокий волк МакКуэйд", "Парный удар" и так далее.

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