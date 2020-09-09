Песков рассказал, собирается ли Путин вакцинироваться

Президент пока не сделал прививку от коронавируса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам сообщит, если решит сделать прививку от коронавирусной инфекции, передает МК. По словам представителя Кремля, глава государства пока не принял окончательного решения насчет вакцинации.

"Если он посчитает необходимым, он сам проинформирует вас об этом", - сказал Песков.

Прививку от COVID-19 уже сделали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер России Марат Хуснуллин. Также вакцину от коронавируса опробовала на себе и дочь президента.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года.

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