Она представила свою версию начала протестов в республике

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к россиянам, в котором представила свою точку зрения относительно происходящего в Белоруссии.

В самом начале своей речи политик напомнила, что жители России и Белоруссии всегда были не просто соседями, а друзьями. Она выразила надежду, что последние политические события не смогут изменить этого порядка вещей. Тихановская призвала россиян не слушать пропаганду, которая пытается "максимально исказить происходящее в Белоруссии".

Политик заявила, что к президентским выборам действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко подошел "без шансов на переизбрание, без реальной поддержки". По ее словам, причиной тому стал кризис в экономике страны, а также отсутствие у белорусских граждан "базовых прав и свобод".

"Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает, - не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами", - рассказала Тихановская.

Она заявила, что протестами белорусы пытаются добиться исполнения трех требований: ухода Лукашенко с поста президента и проведения новых выборов, освобождения политзаключенных, а также расследования преступлений против белорусского народа.

Напоследок Тихановская подчеркнула, что происходящее в стране не было борьбой с Россией. Она выразила надежду, что дружеские отношения между Россией и Белоруссией будут сохранены.

Согласно официальным данным, на президентских выборах 2020 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовало 10,1% населения.

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