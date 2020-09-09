"Мамин голос": Лиза Галкина перепела хит на французском

Девочке прочат карьеру певицы

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза устроила небольшой концерт.

Девочка исполнила песню шансонье Джо Дассена "Les Champs Elysees" на французском языке под аккомпанемент рояля.

Лиза с раннего детства учит французский язык вместе со своим братом Гарри, поэтому знает его почти в совершенстве. Педагог приходит к детям заниматься на дом.

Фанаты пришли в восторг от выступления девочки и оставили тысячи восторженных комментариев под видео. Многие отметили, что Лиза подает большие надежды и в будущем сможет пойти по стопам своей звездной мамы.

"Такой красивый и звонкий голосок, прелестница", - написала zaginamullaianova.

"Мамин голос", - заметила marinichlove3.

"Алла Борисовна, каждый день любуюсь!!! Только у такой Женщины, как Вы, могла родиться Такая Дочь!!!! Только восхищение!!! ", - обратилась к Примадонне elenagogonina. (Орфография и пунктуация автора сохранена – прим. ред.).

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