ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мамин голос": Лиза Галкина перепела хит на французском

10:12
  • среда
  • 09 сентября 2020

Девочке прочат карьеру певицы

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза устроила небольшой концерт.
Галкин показал, как они с Пугачевой собирают детей в школу

Девочка исполнила песню шансонье Джо Дассена "Les Champs Elysees" на французском языке под аккомпанемент рояля.

Лиза с раннего детства учит французский язык вместе со своим братом Гарри, поэтому знает его почти в совершенстве. Педагог приходит к детям заниматься на дом.

Фанаты пришли в восторг от выступления девочки и оставили тысячи восторженных комментариев под видео. Многие отметили, что Лиза подает большие надежды и в будущем сможет пойти по стопам своей звездной мамы.

"Такой красивый и звонкий голосок, прелестница", - написала zaginamullaianova.

"Мамин голос", - заметила marinichlove3.

"Алла Борисовна, каждый день любуюсь!!! Только у такой Женщины, как Вы, могла родиться Такая Дочь!!!! Только восхищение!!! ", - обратилась к Примадонне elenagogonina. (Орфография и пунктуация автора сохранена – прим. ред.).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лиза Галкина
Лиза Галкина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.