Раскрыты популярные способы сэкономить на бензине

Так делают многие автомобилисты

Аналитики выяснили, что 56% российских автовладельцев стараются экономить на топливе.

39% опрошенных пытаются ехать плавно, чтобы не тратить слишком много бензина. 13% граждан в целях экономии реже пользуются кондиционером. Еще 11% просто стараются поменьше ездить на авто.

62% респондентов сказали, что расходы на топливо для них ощутимы, но не критичны. 24% признались, что им тяжело платить за горючее.

Как пишет РБК со ссылкой на Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ), чаще всего на топливе экономят владельцы малолитражных машин и автомобилисты старше 55 лет.

"Последние несколько лет автомобиль в России снова становится предметом роскоши, - сказал директор направления исследований в сферах туризма и транспорта НАФИ Ирина Иванкова. - И дело не только в увеличении стоимости самого автомобиля, его обслуживания и расходов на топливо, но и в появлении косвенных расходов (страховка, хранение, парковка и многое другое), стоимость которых также постоянно растет".

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