За сутки в России зарегистрировали еще 5218 случаев COVID-19

Умерли 142 пациента

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5 218 человек.

Всего за период пандемии число заболевших достигло 1 041 007, сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

За последние 24 часа умерли 142 человека. Общее число летальных исходов в России - 18 135.

С начала пандемии выздоровели 856 458 человек (+ 6 409 за сутки).

Тем временем в мире количество заболевших коронавирусом составляет 27 583 796 человек. Скончался 897 671 пациент. Самая тяжелая ситуация в США, Индии и Бразилии, информирует университет имени Джона Хопкинса.

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