Сергунина: в Москве возобновляется прием заявок на субсидии для бизнеса

Документы можно подать с 15 сентября

Власти Москвы по просьбе предпринимателей продлили прием заявок по ряду субсидий. Подать документы планируют еще 800 компаний, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, новый этап заявочной кампании стартует 15 сентября. Три вида субсидий предусмотрены для малого и среднего бизнеса.

Какие субсидии можно получить:

Компенсация затрат на обучение персонала (с 15 сентября по 29 октября); Субсидия для коммерческих коворкингов на создание центров услуг для бизнеса (с 15 сентября по 30 октября); Выплаты для столичных экспортеров (с 15 сентября по 30 октября).

Власти уже одобрили субсидии столичным предпринимателям на общую сумму 1,3 миллиарда рублей.

С помощью субсидии на обучение компания может возместить до 95% расходов – до 120 тысяч рублей на сотрудника и до 10 миллионов в сумме на предприятие.

Субсидия на экспорт продукции компенсирует до 100% затрат на реализацию за рубежом товаров, услуг или результатов интеллектуального труда.

Коммерческие коворкинги приглашают подать заявку на субсидию для создания на своей территории центра услуг для бизнеса. Они могут получить денежные средства из бюджета города на его оснащение, приобретение и монтаж оборудования, оплату коммунальных расходов.

Ранее в столице возобновился прием заявок на получение субсидий на инжиниринг. Он продолжится до 29 октября.

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