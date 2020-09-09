Депутат МГД Метлина готовит законопроект о запрете продажи долей в квартирах посемейного проживания

Это спасет людей от "профессиональных соседей"

Член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина предложила запретить продавать доли в квартирах посемейного проживания.

Парламентарий ратует за то, чтобы в законодательстве появилось понятие "квартира посемейного проживания". Благодаря этому доли в квартире можно будет продавать только внутри семьи. К тому же Метлина выступает за внесение в Гражданский кодекс поправок, проясняющих порядок раздела имущества, например, при разводе.

"Моя позиция - если в жилье нельзя выделить долю в натуре, то продавать такие доли нельзя. Если можно сделать отдельный вход, санузел, кухню - пожалуйста. В частном доме, например, так сделать можно, или в очень большой квартире при согласии всех собственников. Но в обычной городской квартире, одно-, двух-, трехкомнатной - нет", - заявила Метлина агентству "Москва".

По ее словам, у большинства россиян есть доля в квартире. Кто-то получил ее при приватизации, кому-то она досталась в наследство или при покупке жилья с использованием материнского капитала.

"И, как правило, в основе любой истории с продажей долей постороннему человеку лежит семейная драма. Это конфликты из-за раздела имущества при разводе, это ситуации, когда после смерти одного из супругов, появляются его дети от первого брака и пытаются у бедной старушки оторвать долю в однокомнатной квартире. Таких историй тысячи. От этого никто не застрахован. Лазейка с продажей долей на сторону, а не распоряжение ими внутри семьи приводит к катастрофам", - сказала Наталия Метлина.

Парламентарий рассказала, что рабочая группа, в которую входят адвокаты и правозащитники, добилась того, что сейчас ГУВД Москвы разработало и внедрило алгоритм действий полиции в случае конфликтного заселения. Теперь у новых "хозяев" проверяют не только документы на право собственности и прописку, но и документы о решении суда относительно порядка пользования и проживания, а также выделения доли квартиры. Без этих бумаг в квартиру нельзя заселяться.

Однако нередко рейдеры идут в суд и добиваются своего, посетовала Наталия Метлина.

"Такая практика и указывает на то, что законодательство надо уточнять. Закрывать лазейки как рейдерам, так и судьям. Я возмущена недавним решением Мосгорсуда, которое вселило представителей Самарской рейдерской группировки к потерпевшим, несмотря на возбужденное в отношении них уголовное дело по ст. 179, 159, 167 УК РФ", - сообщила парламентарий.

За последние несколько месяцев она получила более 300 обращений от людей, к которым подселились "профессиональные соседи". Жертв рейдеров выживают из дома, они становятся фактически бомжами. "Это поломанные судьбы, ущерб государственному бюджету", - отметила Метлина.

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