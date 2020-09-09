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Илон Маск с рекордной скоростью лишился части состояния

11:10
  • среда
  • 09 сентября 2020

Миллиардер вышел из пятерки богатейших людей мира

Илон Маск больше не входит в список пяти самых богатых людей планеты. За сутки американский миллиардер лишился 16,3 миллиарда долларов, сейчас его состояние оценивают в $82,2 млрд.

Маск опустился в рейтинге до шестой строчки, это стало крупнейшим однодневным спадом в истории Bloomberg Billionaires Index.

Резкое уменьшение капитала предпринимателя связано с падением акций Tesla. Во вторник, 8 октября, акции компании понизились на 21,06%. При этом в начале прошлой недели стоимость акций Tesla превышала 498 долларов за штуку.

Возглавляет рейтинг самых богатых людей планеты по-прежнему Джефф Безос – американский миллиардер и глава Amazon ($186 млрд). Следом идут основатель Microsoft Билл Гейтс ($121 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($103 млрд).

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Илон Маск
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