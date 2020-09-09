Лукашенко заявил о наличии сенсационной информации про Навального

Белорусский президент поделился секретом с российскими журналистами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его распоряжении оказалась неопубликованная часть перехвата записи про Навального с сенсационными подробностями.

По словам Лукашенко, запись разговора между Польшей и Германией о самочувствии российского оппозиционера Алексея Навального была перехвачена станцией радиоэлектронной разведки.

Главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян лично встретился с президентом Белоруссии в числе представителей российских СМИ. Он рассказал о заявлении Лукашенко. "Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди", - сказал Бабаян.

Ранее Алексей Навальный был госпитализирован в Омске – оппозиционеру стало плохо на борту самолета. Омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, яды обнаружены не были. Затем Навального перевезли в Германию на обследование, где медики якобы обнаружили в организме оппозиционера следы субстанции из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В российском МИД заявили, что страна ждет от ФРГ ответа на официальный запрос по этой ситуации.

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