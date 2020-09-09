Вернувшимся из Сирии российским детям предстоит пройти лечение

Часть из них получила до эвакуации различные травмы

На родину из Сирии вернулись 15 российских детей. Ранее они находились в лагерях для беженцев, неподконтрольных Дамаску. Условия проживания там нечеловеческие - нет чистой воды и лекарств. У некоторых ребят развились тяжёлые заболевания. Другие получили осколочные ранения в результате обстрелов боевиков. В России детям окажут необходимую медицинскую помощь и передадут родственникам.

Большинство из них не помнит, сколько времени они провели в Сирии, а многое просто не хотят вспоминать. Вот, обнявшись, сидят брат и сестра. Оба получили ранения во время бомбёжки. Потом был лагерь для беженцев. Ужасные условия, плохое питание. На борту Минобороны дети с удивлением слышат слова "бутерброд" и "сэндвич".

Они еще очень напуганы и смущаются внимания и камер. До этого дня все 15 детей жили в палаточных лагерях Аль-Холь и Рож. Трёхлетний мальчик получил травму уже там, во время непогоды ему на голову упали металлические конструкции. Антисанитария, отсутствие врачебной помощи.

Но теперь все это позади. Поздно ночью самолёт приземляется на аэродроме Чкаловский. Ребятишек выводят, укутав в одеяла, самых маленьких несут на руках.

"Перелёт состоял из трёх коротких перелётов, дети были накормлены, уложены спать, почти всю дорогу все дети спали, перенесли все вполне хорошо. В основном, хорошие эмоции, улыбались, пока не устали, пока не уснули, играли в самолёте. В целом все спокойно, намного спокойнее даже, чем ожидалось", - заявил врач-педиатр, инфекционист Мухаммад Сайфуллин.

Два брата занимают места в автобусе. На вопросы не отвечают и, кажется, понимают их с трудом. Они слишком долго пробыли в Сирии, а вокруг слышали лишь арабскую речь. Но все это время здесь, в России, их ждали бабушки, дедушки, родные.

Самому младшему ребёнку едва исполнилось два года, старшим мальчикам - 17. В автобусе с каждым старается поговорить Анна Кузнецова. Работа по возвращению российских детей из зон вооружённых конфликтов началась еще в 2017 году. За это время с Ближнего Востока на родину приехали 182 ребёнка - 122 из Ирака и 60 из Сирии. В прошлом году во время встречи с президентом Башаром Асадом детскому омбудсмену удалось договориться о вывозе несовершеннолетних россиян из лагерей, неподконтрольных Дамаску. Это уже второй такой рейс, хотя раньше считалось, что найти детей там невозможно.

Два мальчика 17-летних в тяжёлом состоянии, лежачие, они отправлены в больницу. Есть дети, которые ранены были, брат и сестра, сейчас им будет оказана необходимая помощь, к сожалению, они не учились. Дети старше 8 лет не посещали никакие образовательные организации, сейчас предстоит большая работа, чтобы они могли наверстать упущенное", - заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Тех, кому не требуется медицинская помощь, отправили в санаторий, где они пройдут обследование, в том числе на коронавирус. Затем вместе с родственниками они смогут вернуться домой - в Астрахань, Чечню, Кабардино-Балкарию и Дагестан. По словам Анны Кузнецовой, курдской стороне удалось передать список с именами еще более 70 российских детей. В ближайшее время их также должны разыскать и вывезти на родину.

Полина Кастрицкая, Роман Лагунов, "ТВ Центр".

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