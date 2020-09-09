Первый лайнер после снятия ограничительных мер вылетит в Каир из Москвы в среду вечером

Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Египтом. Первый лайнер после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии, вылетит в Каир из Москвы вечером.

Распоряжение о возвращении международных рейсов с 8 числа на прошлой неделе подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Помимо Египта, куда полеты будут осуществляться по три раза в неделю, полететь можно будет в еще две страны - Мальдивы и Арабские Эмираты, отмечает "ТВ Центр".

До этого на фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.

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