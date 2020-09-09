США предупредили о дополнительных санкциях против Белоруссии

Госдеп призвал Минск начать диалог с обществом

Новый пакет санкций в отношении белорусских чиновников обсуждают в Вашингтоне. В опубликованном заявлении Госдеп США призвал Минск начать диалог с подлинными представителями белорусского общества. О ком идёт речь - не уточнили. Большинство членов так называемого координационного совета оппозиции уже покинули территорию республики. Будущее Белоруссии они обсуждают с Польшей, Литвой и Украиной. Протесты, тем временем, ослабевают.

Устав от увещеваний, предупреждений и просьб разойтись и не участвовать в незаконных акциях, белорусская милиция переходит к задержаниям. В правовое наступление, только уже на страны, которые поддерживают протесты, готовится перейти и белорусский парламент. Депутаты говорят, что отношения с такими государствами, ведущими недружественную политику, надо пересматривать. Такого же мнения придерживается и президент. В интервью российским СМИ, Лукашенко заявляет, что он, действительно, мог надоесть кому-то из белорусов, но уступить оппозиции, а точнее Западу, и уйти сейчас - значить бросить сотни тысяч тех, кто за него голосовал.

"Я им не позволю, вот то, что мы создавали с людьми, с этими поколениями, я им не позволю это разрушить… Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы Беларусь", - уверен Лукашенко.

Не исключено, говорит президент, у протестов есть и внутренние причины. Но раскачивание ситуации спланировано и координируется из-за рубежа с помощью интернета и мессенджеров. Бороться с этими провокаторами очень трудно.

"Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти из Польши будут работать", - отметил президент Белоруссии.

По словам президента, за беспорядками стоят американские спецслужбы. Они действуют через центры в Польше и Чехии. Уже оттуда все команды поступают оппозиции в Минске.

Омоновцы, говорит президент, возможно и реагировали жестко. Но действовали так, защищая и граждан, голосовавших за суверенную Белоруссию, и Конституцию.

"Ребята, ОМОН и другие, те, кто со мной рядом, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать, потому что вы видите, кто на улице", - заявил Лукашенко.

Лидеры оппозиции, заварив "протестную" кашу, из Белоруссии уехали. За нарушение погранрежима задержана только Мария Колесникова. Остальные сейчас находятся в Литве, Польше, Украине. Встречаются с местными элитами, дают интервью западным СМИ, просят ввести санкции против белорусских властей. У Тихановской сегодня запланирован визит в Варшаву к премьер-министру Матеушу Моравецкому. Ожидается, что будут обсуждать ситуацию в Белоруссии. Впрочем, вряд ли Тихановская и Моравецкий скажут друг другу что-то новое, кроме того, что попытка осуществить в Белоруссии молниеносный госпереворот провалилась, а уличные протесты никакого эффекта не приносят.

"Мы продолжим бороться, мы считаем, что режим в агонии, он боится и не знает, что делать, мы не сдаемся, и мы победим", - говорит Тихановская.

Сегодня возможность усиления ограничительных мер рассматривают в США. Позиция Европы неоднозначна. Старый свет до сих пор не может прийти к единому мнению, сколько человек и кто должен попасть в санкционный список. Предложение стран Балтии включить в него и Лукашенко пока всеобщей поддержки в Европе так и не нашло.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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