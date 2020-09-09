Союз журналистов России присудил Ассанжу премию "Солидарность"

Награду он получил как борец за свободу слова

В Москве Союз журналистов России вручил международную премию "Солидарность", передает "ТВ Центр". Ежегодно ее присуждают тем, кто предан профессии и проявил мужество, отстаивая право на свободу слова.

Лауреатами премии традиционно становятся два журналиста - российский и иностранный. В этом году награду получил Джулиан Ассанж как настоящий борец за свободу слова. Основатель WikiLeaks уже проинформирован о награде. Денежную часть премии он поручил передать семьям погибших журналистов. Также премию получила специальный корреспондент "Московского комсомольца", член Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.

"Мы традиционно отмечаем День международной солидарности журналистов. Именно в этот день в 1943 году в Германии был казнен известный чехословацкий журналист Юлиус Фучек, который перед этим в тюрьме написал книгу "Репортаж с петлей на шее". Эта премия вручается нашим коллегам-журналистам, которые оказались в какой-то тяжелой ситуации и к которым нужно проявить солидарность, или которые сами проявляли солидарность по отношению к коллегам и как-то помогали коллегам", - заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

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