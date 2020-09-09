Для претендентов на "Оскар" ввели новые требования

Снимать фильмы теперь должны с оглядкой на расовые и сексуальные меньшинства

Неестественный отбор. Американская киноакадемия представила новые требования для претендентов на "Оскар". Чтобы завоевать статуэтку, просто быть талантливым уже недостаточно. Лучший фильм теперь тот, в котором поддерживается гендерно-расовое разнообразие. Так, треть актерского состава должна быть представителями сексуальных меньшинств. Или хотя бы один из исполнителей главных ролей – не белым.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.

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