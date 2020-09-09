ТВЦ продолжает собирать средства на лечение 3-летнего Степы Якушкина

Мальчик страдает редким и опасным заболеванием - моямоя

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение трехлетнего Стёпы Якушкина. Его историю мы рассказывали накануне. У мальчика - редкое и опасное заболевание - моямоя. Заболевание очень коварное. В любой момент оно может привести к серии инсультов,каждый из которых может стать последним.

Помочь мальчику могут доктора из Швейцарии. Они обещают избавить Степу от недуга всего за несколько операций. Для первого этапа лечения необходимо почти 6 миллионов рублей. Для обычной семьи из подмосковной Коломны - сумма неподъемная. За прошедший день удалось собрать часть средств. Мы благодарим всех, кто откликнулся и не остался равнодушным к чужой беде. Но ещё требуется почти четыре миллиона рублей.

Мы продолжаем помогать Стёпе все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Степана Якушкина, программа 1071

Видео: репортаж про Степана Якушкина

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