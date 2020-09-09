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Безработные россияне снова получат по 3 тысячи рублей на каждого ребенка

10:55
  • среда
  • 09 сентября 2020

Это одна из мер поддержки в условиях пандемии

Правительство России решило выплатить безработным родителям по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

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Как сообщается на сайте правительства, эта мера, которая уже осуществлялась в предыдущие месяцы, поможет примерно 2,8 миллиона россиянам, оставшимся без работы.

Для этого из федерального бюджета выделят 8,5 миллиардов рублей.  

"Это одна из мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.  

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