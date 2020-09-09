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Умер 32-летний "Мистер Вселенная" Якуб Шубрт

11:00
  • среда
  • 09 сентября 2020

Внезапная смерть

Чешский бодибилдер, обладатель титула "Мистер Вселенная" Якуб Шубрт скоропостижно скончался в возрасте 32 лет.

Спортсмена не стало 2 сентября. Причина смерти - полиорганная недостаточность. Похороны Шубрта состоятся девятого сентября в чешском городе Броумов, пишет издание argumenti.ru.

Шубрт начал заниматься бодибилдингом еще в подростковом возрасте. В 21 год он выиграл юниорский турнир "Мистер Вселенная". В 2014 году спортсмен занял третье место на турнире Olympia Amateur Europe.

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Якуб Шубрт
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