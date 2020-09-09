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Эксперт: Одновременное заболевание гриппом и COVID-19 смертельно опасно

11:18
  • среда
  • 09 сентября 2020

Болезни наносят сильнейший удар по организму

Одновременное заражение коронавирусом и гриппом крайне негативно сказывается на состоянии человека.
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Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев. Грипп может осложниться вплоть до пневмонии, могут возникнуть проблемы с легкими, бронхами, носоглоткой, сообщил врач журналистам "АиФ".

"В результате человек получает два крайне неприятных и опасных состояния, организму вдвойне сложно, каждое из них бьет по двум точкам как минимум", – добавил Зайцев.

При соединении коронавируса и гриппа начинают проявляться сердечно-сосудистые проблемы, вплоть до полиорганной недостаточности. Организму крайне сложно выйти из этого состояния. В этом состоит сложность и смертельная опасность ситуации.

Выделить группу риска здесь нельзя – проблема актуальна для тех, кто находится в постоянном контакте с людьми.

"Многое зависит от иммунитета человека: чем лучше он высыпается, чем он крепче и спортивнее, тем легче ему будет бороться с болезнью. Слабые, пожилые и малоподвижные люди больше подвержены этим инфекциям", - отметил Зайцев.

Предсказать развитие событий при заражении сразу двумя инфекциями нельзя. Об этом сам пациент может рассказать постфактум. Например, сначала у больного могут быть неприятные ощущения на уровне носоглотки при начавшемся гриппе, а коронавирус может подключиться и проявиться позднее, вызвав чувство удушения, кашель.

"Контагиозность коронавируса выше, чем у гриппа. Человек, зараженный коронавирусом, может заразить другого человека на более далеком расстоянии, чем тот, кто болеет гриппом", - предупредил врач.

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