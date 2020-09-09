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Адвокат рассказал, могут ли Ефремова освободить раньше

11:24
  • среда
  • 09 сентября 2020

Артиста ждет 8 лет заключения

Пресненский суд города Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, штрафу и лишению водительских прав. При этом поклонники артиста надеются, что он сможет оказаться на свободе значительно раньше положенного срока.

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Адвокат Леонид Ольшанский оценил, есть ли у Ефремова шансы претендовать на условно-досрочное освобождение. Юрист подчеркнул, что подавать прошение на УДО можно не раньше, чем спустя половину назначенного судом срока. При этом Ольшанский отметил, что Ефремов – народный артист, удостоенный нескольких государственных наград, а также многодетный отец, а потому суд через четыре года сможет пойти ему навстречу. А уже через год актеру можно надеяться на перевод в колонию-поселение, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

"Для этого ему нужно соблюсти три правила. Первое — соблюдать режим труда. То сеть исправно выполнять работу, которую ему доверят. Шить домашние тапочки, например. Второе — не нарушать режим содержания: вставать по расписанию, отвечать на обращения конвоиров: "Да товарищ, начальник". И третье — самое простое для Михаила Олеговича — участвовать в общественной жизни колонии", - считает Ольшанский.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Ефремов признал себя виновником ДТП, суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения.

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