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Россиянам посоветовали не отказываться от ужина

12:06
  • среда
  • 09 сентября 2020

Это, как ни странно, чревато ожирением

Эндокринолог-диетолог Эльвира Федорова призвала не отказываться от трехразового питания.
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"Однажды я прочитала, как готовят борцов сумо, как они питаются. Да, калорийно, но калории не в огромном количестве. Все дело в том, что они едят всего один раз в день. Так я поняла, что принцип трехразового питания - не просто сухие рекомендации. Фигура борца сумо всегда встает перед глазами", - рассказала Федорова "Росбалту".

По ее словам, можно ужинать даже после девяти часов вечера. Но ужин должен быть легким - с овощами, сыром или, например, рыбой. Тогда не будет нагрузки на поджелудочную железу и желчный пузырь.

Вечерние калории ничем не отличаются от утренних, отметила врач. Главное - разумно распределить питание в течение дня.

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