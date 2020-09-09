Россиянам посоветовали не отказываться от ужина

Это, как ни странно, чревато ожирением

Эндокринолог-диетолог Эльвира Федорова призвала не отказываться от трехразового питания.

"Однажды я прочитала, как готовят борцов сумо, как они питаются. Да, калорийно, но калории не в огромном количестве. Все дело в том, что они едят всего один раз в день. Так я поняла, что принцип трехразового питания - не просто сухие рекомендации. Фигура борца сумо всегда встает перед глазами", - рассказала Федорова "Росбалту".

По ее словам, можно ужинать даже после девяти часов вечера. Но ужин должен быть легким - с овощами, сыром или, например, рыбой. Тогда не будет нагрузки на поджелудочную железу и желчный пузырь.

Вечерние калории ничем не отличаются от утренних, отметила врач. Главное - разумно распределить питание в течение дня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"